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Haberler Enerji Bakan Nureddin Nebati'den Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan Rusya yanıtı geldi
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Bakan Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan Rusya yanıtı geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir mesaj yayınladı. Bakan Nebati yazısında, "Seçime günler kala, türlü beklenti ve hesaplarla ortaya attığınız bu sorumsuzca iddialarınız, geçmişten bugüne ülkemizin çıkarları doğrultusunda, Rusya ile geliştirdiğimiz iş birliklerimizi, ticari ve diplomatik ilişkilerimizi riske atar niteliktedir" sözlerine yer verdi

Bakan Nureddin Nebati'den Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan Rusya yanıtı geldi
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir mesaj yayınladı. Gönderisinin alt tarafına bir haber linkini etiketleyen Bakan Nebati, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'nın hükümeti koruduğu ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Nureddin Nebati sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Bir taraftan devlet yönetmeye aday olup, diğer taraftan milletimizin asla gözünden kaçmayan kirli ittifaklarınız ve türlü oyunlarınıza kılıf bularak hedef şaşırtmak için yaptığınız sorumsuz ve temelsiz açıklamalarınız, siyasi hırslar uğrunda, milletimizin ortak menfaatlerini asla gözetmediğinizi bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Seçime günler kala, türlü beklenti ve hesaplarla ortaya attığınız bu sorumsuzca iddialarınız, geçmişten bugüne ülkemizin çıkarları doğrultusunda, Rusya ile geliştirdiğimiz iş birliklerimizi, ticari ve diplomatik ilişkilerimizi riske atar niteliktedir."

"RUSYA İLE DIŞ TİCARET HJACMİMİZ 68 MİLYAR DOLAR"

Bugün, Rusya ile dış ticaret hacminin yaklaşık 68 milyar dolar olduğunu vurgulayan Nebati, "Ham petrol ithalatımızın yüzde 52’sini Rusya’dan gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin toplam enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağımız Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatında Rusya ile aktif iş birliği yapıyoruz. Rusya ülkemize turizm alanında uzun yıllardan bu yana en fazla ziyaretçi gönderen ilk 5 ülkeden biridir. Ülkemizi ziyaret eden Rus turist sayısı yıllık 5,6 milyonu aşmış durumdadır. İnşaat sektörümüz, Rusya’da önemli altyapı geliştirme projelerinin üstlenicisi konumundadır. Türkiye, bugün, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapabilen yegane ülke olup, bu sayede küresel düzeyde emtia fiyatlarının azalmasında önemli etkisi olan Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanabilmiştir. Öte yandan, bizim 21 yıldan bu yana, yerlilik ve millilik konusuna verdiğimiz büyük önem, ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerle çoktan tescillenmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.

İşte Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin tweetinin tamamı:

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