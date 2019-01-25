Davos'ta BloombergHT Ekonomi Koordinatörü ve Habertürk yazarı Gökhan Şen'in sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, zirvedeki öncelikli konulardan birinin ticaret savaşları olduğunu belirtti. Pekcan 2018'de ticaret savaşlarından 100 milyonlarca dolar ticaretin etkilendiğini kaydetti.

Pekcan "Şimdi yeni bir sistem görüşülüyor, biz Türkiye olarak çok taraflılığa, kural bazlı, sürdürülebilir, kapsayıcı, serbest ve adil ticaretten yanayız. Çünkü ancak bunun ülkelere refah getireceğine inanıyoruz" dedi.

"Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmemesi her iki tarafa da zarar veriyor." şeklinde konuşan Bakan Pekcan DTÖ'nün de reforma ihtiyacı olduğunu belirtti.