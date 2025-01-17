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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: "Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme sürüyor" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: "Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme sürüyor"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 14:58 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:58
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        "Beklentilerde iyileşme sürüyor"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından enflasyon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Bakan Şimşek,"Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşme devam ediyor, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi 15 aydır düşüyor" dedi.

        Yıllık enflasyonun 2024’te 20 puan azaldığını anımsatan Şimşek şunları söyledi:

        "Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor.

        Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli.

        Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz."

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