Bakan Şimşek: Doğrudan yabancı yatırımların hızı artıyor

Ana Haber Bülteni - 1 Şubat 2026 (ABD İle İran Anlaşacak Mı?)

Antalya ve Burdur'daki kazalar yürekleri yaktı. Kabine gündeminde hangi konular var? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye değerlendirmesi. Suriye'de entegrasyon yarın başlıyor. ABD - İran geriliminde müzakere sonuç verecek mi? Trump İran planını gizli tutuyor. İran'a olası saldırı rafa mı kalktı? Altın ve gümüşte düşüş sürecek mi? Yeni haftada dövizde beklenti ne? Ana Haber Bülteni'ni Sena Alkan sundu.