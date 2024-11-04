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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verileri ile ilgili sosyal medya hesabından, "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:04
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        "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon verilerini değerlendirdi.

        Şimşek'in açıklaması şöyle:

        "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu.

        Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti.

        Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor.

        Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli."

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