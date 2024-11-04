Bakan Şimşek: "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor" Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verileri ile ilgili sosyal medya hesabından, "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli" dedi

Habertürk Giriş: 04.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:04 facebook

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