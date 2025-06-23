Bakan Şimşek'ten Hürmüz Boğazı açıklaması: Ekonomimizin şoklara karşı direncini artırdık
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,"Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık. Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Şimşek "Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz" dedi.
Piyasalarda istikrarın ve ekonomide sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumların güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazır olduğunun altını çizen Şimşek şunları söyledi:
"Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık. Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."