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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: Türkiye - Çad arasında kazan-kazan dönemi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Türkiye - Çad arasında kazan-kazan dönemi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Çad Karma Ekonomik Komisyon 2. Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, "Teknik heyetlerimiz, bilim, sanayi ve teknoloji, ulaştırma alanlarında iş birliğini değerlendirdi. İş birliğini sürdürmek ve daha ileri taşımak hususunda mutabık kaldık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 14:43 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:43
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        "Türkiye - Çad arasında kazan-kazan dönemi"
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çad’ın başkenti Encemine’de Türkiye-Çad Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 2. Dönem Toplantısı’na katıldı.

        Çad Dışişleri, Afrika Entegrasyon, Yurt Dışında Yaşayan Çadlılar ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Abderaman Koulamallah ile ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

        “TÜRKİYE, ÇAD İLE İLİŞKİLERİNİ KAZAN-KAZAN İLKESİ DOĞRULTUSUNDA GELİŞTİRMEYE ÖNEM ATFETMEKTEDİR”

        Bakan Uraloğlu, Türkiye-Çad Ticaret, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İş Birliği KEK 2. Dönem Toplantısı kapanış konuşmasında “Türkiye, dost ve kardeş ülke Çad ile ilişkilerini her alanda kazan-kazan ilkesi doğrultusunda geliştirmeye büyük bir önem atfetmektedir.” dedi.

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        Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında Çad’a verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatarak “Çad’dan da Cumhurbaşkanı düzeyinde 2019 yılında önceki Cumhurbaşkanı Sayın Idriss Déby Itno tarafından, 2021 yılında da şimdiki Cumhurbaşkanı Mahamat Idriss Déby Itno tarafından Türkiye’ye ziyaretler gerçekleştirildi. Bu tür ziyaretlerin sıklıkla yapılmasının iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine büyük katkı yapacağını düşünüyoruz.” açıklamasında bulundu.

        Türkiye’nin, Büyükelçiliğin yanı sıra TİKA Ofisi, Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlarla da Çad’da varlık gösterdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “THY’nin doğrudan uçuşları sayesinde de iki ülke arasında güçlü ilişkiler ve iş birliği için gerekli altyapı oluşturulmuştur. Gerçekleştirdiğimiz KEK Toplantısının da ilişkilerimizin yeni bir ivme ile geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

        “TÜRKİYE-AFRİKA TİCARET HACMİ 37 MİLYAR DOLARA ULAŞTI”

        Teknik ekiplerin iki gündür Türkiye ile Çad arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gündeminde yer alan konuları tüm detayları ile ele aldığını anlatan Uraloğlu, Türkiye’nin Afrika’ya bakış açısı hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

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        “Ülkemizin 2003 yılında başlattığı Afrika Stratejisi olumlu sonuçlarını vermiş ve Türkiye bir yandan, Afrika’daki olumsuz ekonomik koşulları gidermeye katkıda bulunurken diğer taraftan kıta ülkeleri ile siyasi ve ekonomik işbirliğini geliştirebilmeyi başarabilmiştir. 2003 yılında kıtaya yönelik stratejimizi hayata geçirdiğimiz sıralarda, Türkiye-Afrika ticaret hacminin 5,4 milyar dolar seviyesinde iken 2024 yılına gelindiğinde 37 milyar dolara ulaştığı görülmektedir.”

        Afrika’daki yatırımların piyasa değerinin 10 milyar dolara ulaştığını anlatan Bakan Uraloğlu, “Türk müteahhitlerinin kıta genelinde üstlendikleri projelerin sayısı 1991’i bulurken ekonomik büyüklüğü ise 96 milyar doları aşmıştır. Halihazırda Afrika’nın 44 ülkesinde Büyükelçiliğimiz, 31 ülkesinde ise Ticaret Müşavirliğimiz bulunmaktadır. 38 Afrika ülkesinin de ülkemizde Büyükelçiliği bulunmaktadır.” diye konuştu.

        THY AFRİKA’DA 62 NOKTAYA UÇUYOR

        Türk Hava Yolları’nın kıta genelinde 62 noktaya uçtuğunu belirten Uraloğlu, “Türkiye olarak ilişkilerimizde, Afrika’nın kalkınma meseleleriyle ilgilenen ve düzenli insanî yardımı içeren bütüncül bir politikayı benimsedik. TİKA projelerimiz, COVID-19 şartlarında uzattığımız yardım eli bu yaklaşımın bir göstergesidir. Bu iş birliğini önümüzdeki dönem de devam ettirme konusunda kararlıyız” dedi.

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        Yatırım ve müteahhitlik ilişkileri hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Dünya çapında ortaya koyduğu projelerin başarısı ile bilinen Türk müteahhitlik sektörünün Çad’ın altyapısının dönüşümünde önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Çad’da bugüne kadar Türk müteahhitlerince üstlenilmiş 24,5 milyon dolar büyüklüğünde bir adet proje bulunmaktadır. Bu konuda, Çad’ın altyapı ve üstyapı ile ilgili projeleri kapsamında daha fazla ortak çalışmalar yapabileceğimiz inancındayım.”

        “TEKNİK HEYETLERİMİZ ULAŞTIRMA, TARIM VE HAYVANCILIK İÇİN ALINABİLECEK TEDBİRLERİ DEĞERLENDİRDİ”

        Teknik ekiplerin iki gündür Türkiye ile Çad arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gündeminde yer alan konuları tüm detayları ile ele aldığını anlatan Bakan Uraloğlu, “Teknik heyetlerimiz, ticaret ve yatırım, müteahhitlik, bilim, sanayi ve teknoloji, standardizasyon, ulaştırma, tarım ve hayvancılık, enerji ve madencilik, sağlık, çevre ve şehircilik, eğitim, kültür ve turizm, teknik işbirliği alanlarında bir durum tespiti yaparak ikili işbirliğinin geliştirilebilmesi için alınabilecek tedbirleri değerlendirdi.” dedi.

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        İkili ilişkilerin en önemli unsurlarından birinin de özel sektörler arasında temasların artırılması olduğunu belirten Uraloğlu, “Bu bağlamda, 2015 yılında kurulmuş olan Türkiye-Çad İş Konseyine büyük bir önem atfettiğimizi ifade etmek isterim. Hedefimiz, İş Konseyinin aktif şekilde çalışmasıdır. Bu sayede iş insanlarımız arasındaki temaslar artacak, yeni ortaklıkların önü açılacaktır. Bu kapsamda, yakın gelecekte bir Türkiye-Çad İş ve Yatırım Forumu düzenlenmesi faydalı olacaktır.” diye konuştu.

        MUADİL KURUMLAR ARASINDA İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ HUSUSUNDA ANLAŞILDI

        Bakan Uraloğlu, iki ülkenin, standardizasyon, helal akreditasyon ve bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğini sürdürmek ve daha ileri taşımak hususunda mutabık kaldığını da belirtti. Uraloğlu, “Bu kapsamda, ülkelerimiz muadil kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi hususunda da anlaştık. Ayrıca, Türk Standartları Enstitüsü ile Çad Standardizasyon Ajansı arasında bir Mutabakat Zaptı imzalanması için çalışmalar yürütülecek” dedi.

        KEK Toplantısı esnasında tarım, sağlık, enerji ve madencilik gibi kritik öneme haiz sektörlerde iş birliğini artırmak konusunda da uzlaşıya varıldığını söyleyen Uraloğlu, “Bu çerçevede, tarım sektöründe geniş kapsamlı bir iş birliği başlatma ve teknik düzeyde ikili platformlarda çalışma yürütülmesine, ayrıca, su ve ormancılık alanlarında da iş birliğinin hayata geçirilmesine karar verildi. Benzer biçimde toplantı vesilesiyle sağlık turizmi, sağlık yatırımları konusunda iş birliği geliştirme konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.

        Bakan Uraloğlu, Çad’ın hidrokarbonlar ve enerji sektörlerindeki potansiyelini dikkate alarak, mevcut Mutabakat Zaptı çerçevesinde gelecek dönemde iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla birlikte çalışacaklarını da vurguladı.

        “TECRÜBE PAYLAŞIMINI DAHA DA İLERİ BİR NOKTAYA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ”

        Uraloğlu, Türkiye olarak dost ve kardeş ülke Çad’ın kalkınmasına destek olmak istediklerini belirterek “Bu çerçevede, toplantıda, TİKA eliyle yürütülen teknik iş birliğinin daha ileri taşınması hususunda mutabakat sağlanmıştır. Çad’ın öncelikleri ve TİKA’nın kapasitesi doğrultusunda yeni projeler geliştirmeye hazırız. Çad ile ileri düzeyde iş birliği geliştirdiğimiz eğitim alanının da önem arz ettiğinin farkındayız. Önümüzdeki dönemde karşılıklı burslar, öğrenci değişim programları ve üniversiteler arası iş birliği yoluyla tecrübe paylaşımını daha da ileri bir noktaya taşımayı hedefliyoruz” dedi.

        Çad makamlarının Türkiye Maarif Vakfı’na (TMV) bugüne kadar verdiği destek için de teşekkür eden Uraloğlu, “Bu destek iki ülke arasındaki dostluğun önemli bir göstergesidir. İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin gündeminde yer alan bütün bu konu ve projeleri Türkiye olarak titizlikle takip edeceğiz ve Karma Ekonomik Komisyon Toplantısında alınan tüm kararları da hızla hayata geçireceğiz” dedi.

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