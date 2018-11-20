Bakan Varank, Sanayi Doktora Programı ile 33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandığını bildirdi.

Varank, şöyle devam etti:

"Hedefimiz 500 doktora öğrencisiyle başlamaktı. Fakat nitelikli talep karşısında daha fazla öğrenci ve sanayicinin bu imkandan faydalanmasını istedik."

ÖNCE DOKTORA SONRA İSTİHDAM



Bakan Varank, programın en cezbedici kısmının istihdam olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Programın en cezbedici kısmıysa, doktora sonrası istihdam. Bu öğrencilere doktoraları bittikten sonra sanayi sektöründe istihdamları için 3 yıl boyunca destek sağlayacağız. Bursiyerlerimiz mezun olduktan sonra iş arama zahmetine girmeyecek, doktora yaptıkları alanda istihdam edilecekler. Böylelikle sanayide nitelikli bilgiyle katma değerli üretimin gerçekleşmesini sağlayacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ