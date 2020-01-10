AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen yıl 70 bin işletmeye 2,3 milyar liralık kaynak kullandırdıklarını ve bu yıl destek bütçesini yüzde 9 artırdıklarını belirterek, "Çok farklı programlarla KOBİ'lerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Benim ricam, lütfen bu çağrıları takip etsinler." dedi.

Varank, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşlar tarafından işletmelere sağlanan destek programları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de KOBİ ölçeğinde 3 milyon 650 bin işletme olduğunu ifade eden Varank, "Bu sayı tüm Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'una tekabül ediyor. Türkiye ekonomisinin bel kemiğini KOBİ'ler oluşturuyor. Bağlı kuruluşumuz Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB),KOBİ'lerin geliştirilmesi, daha rekabetçi hale gelmesi, ihracat yapabilmesi, diğer piyasalara açılabilmesi için önemli destekler veriyor. Tabii ki maddi desteklerin yanında bunlara dönük eğitim faaliyetleri de uygulamalarımız arasında." diye konuştu.

KOBİ'lerin destek programlarından yararlanabilmesi için sağladıkları kolaylıklara dikkati çeken Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Destek programlarında tüm süreçler dijital ortamda tamamlanabiliyor. Çok farklı programlarla KOBİ'lerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Benim ricam, lütfen bu çağrıları takip etsinler. Uygulamalarımızı KOBİ'lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için yapıyoruz, bunların takipçisi olsunlar. Süreçlerimizin tamamı dijital, bu işleri çok rahat şekilde online takip edebilirler."

TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİMCİLİĞE DESTEK

Dijital teknolojileri geliştiren ve bunları üretim süreçlerine entegre etmek isteyen işletmelere katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Varank, yeni destekler hakkında bilgi verdi.

Varank, "13 farklı programla KOBİ'lerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi yeni uygulamaya başladığımız Girişimciliği Geliştirme Destek Programı. Bu programla hem geleneksel girişimcilere katkı sağlıyoruz hem de teknoloji tabanlı girişimcilere destek vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin cari açık verdiği teknolojik ürünlerin yerlileştirilmesi amacıyla "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" kapsamında yeni destek programlarına başladıklarını belirten Varank, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı'nın bunlardan biri olduğunu dile getirdi. Varank, "Bu programla 10 milyon liranın altında yatırım ihtiyacı olan projeleri KOSGEB aracılığıyla destekliyoruz." dedi.

KOSGEB BÜTÇESİ KOBİ'LERE HARCANACAK

İhtiyaç durumunda KOBİ'lere acil destek verdiklerini hatırlatan Varank, şunları kaydetti:

"KOBİ'lere yönelik destek programları kapsamında geçen yıl 70 bin işletmeye 2,3 milyar liralık kaynak kullandırdık. Destek bütçesini bu yıl yüzde 9 artırdık. KOSGEB'e ayrılan bütçe KOBİ'lerin büyümesi için harcanacak. İhtiyaç halinde KOBİ'lere acil destek kredisi de veriyoruz. İstanbul Eminönü'ndeki yeraltı çarşısında selden etkilenen ya da terörden zarar gören yerlerdeki gibi esnafımız için bu mekanizmamızı çalıştırabiliyoruz."