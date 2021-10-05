Bakan Yardımcısı Sayan'dan "BİP'e katılın" çağrısı 0:00 / 0:00

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Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları BİP kullanmaya çağordı.

Sayan'ın paylaşımı şöyle:

"Bizde davete icabet gerekir…

Yerli uygulamalarımızdan çok güzel çağrılar geliyor.

Tüm vatandaşlarımızı, erişim sorunu yaşamayacakları yerli uygulamalarımıza bekliyoruz."

— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) October 4, 2021

Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen BİP uygulamasıyla kullanıcılar birbirlerine ücretsiz olarak mesaj, resim, video ve ses kayıtları gönderebilirler. Kaybolan mesaj özelliği ile kullanıcılar mesajlaşırken, mesajlarını belirlediği süre sonunda sohbet ekranından kaybolmasını sağlayabilirler. Herkesle iletişim kurabilme özelliği ile uygulama kullanıcıları uygulama içerisinden uygulamayı kullanmayanlara SMS ile mesaj gönderebilirler.

Bakan Yardımcısı Sayan, Whatsapp'ın çökmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bu tür sorunlar, yerli ve milli mesajlaşma uygulamalarımızın önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamalarımızı kullanmaya davet ediyorum" ifadesini kullanmıştı.