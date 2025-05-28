Bakan Yerlikaya açıkladı: Jandarma Astsubay Emre Polat şehit oldu
Ankara'da görev yapan Jandarma Astsubay Emre Polat, arama kaydı bulunan bir kişiyi kovaladığı sırada geçirdiği kaza sonucu şehit düştü. Acı haberi Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kd.Çvş. Emre Polat'ın geçirdiği kaza sonucu şehit düştüğünü açıkladı.
"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
Milletimizin başı sağ olsun Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kd.Çvş. Emre Polat, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.