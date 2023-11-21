Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakan Yerlikaya: Kayıp denizcileri arama çalışmaları sürüyor

        Bakan Yerlikaya'dan kayıp denizcileri arama çalışmalarına ilişkin paylaşım

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisindeki kayıp 11 denizci için gün boyu devam eden arama kurtarma çalışmalarının gece de karadan sürdürüleceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 06:29 Güncelleme: 21.11.2023 - 06:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya: Kayıp denizcileri arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında batan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisindeki kayıp 11 denizciyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Bakan Yerlikaya, "Ekiplerimiz gün boyu çalışmalarını sürdürdü, gece boyunca da karadan çalışmalarımız devam edecek. Olumsuz hava şartlarına rağmen arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekiplerimizin her birine teşekkür ediyorum. Allah, tüm afetlerden ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Ali Yerlikaya
        #ZONGULDAK
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        2 ilde dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama
        Gazze için yeni diplomasi hamlesi
        Gazze için yeni diplomasi hamlesi
        Tokat'ta 2 kardeşe av tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        Tokat'ta 2 kardeşe av tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        İstanbul'da ortalama kira 17 bin lirayı geçti
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Kars'ta taksi ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Kars'ta taksi ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        İtalya'da en büyük mafya yargılamasında 200 kişi mahkum edildi
        İtalya'da en büyük mafya yargılamasında 200 kişi mahkum edildi
        "Tarihe geçmek istiyoruz"
        "Tarihe geçmek istiyoruz"
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Bravo kızlar, tebrikler Fenerbahçe
        Bravo kızlar, tebrikler Fenerbahçe
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları