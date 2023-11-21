Bakan Yerlikaya: Kayıp denizcileri arama çalışmaları sürüyor

Bakan Yerlikaya'dan kayıp denizcileri arama çalışmalarına ilişkin paylaşım İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisindeki kayıp 11 denizci için gün boyu devam eden arama kurtarma çalışmalarının gece de karadan sürdürüleceğini bildirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi açıklarında batan "Kafkametler" adlı kuru yük gemisindeki kayıp 11 denizciyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Ekiplerimiz gün boyu çalışmalarını sürdürdü, gece boyunca da karadan çalışmalarımız devam edecek. Olumsuz hava şartlarına rağmen arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekiplerimizin her birine teşekkür ediyorum. Allah, tüm afetlerden ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.