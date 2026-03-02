Canlı
        Tüm Haberler
        Bakan Yumaklı'dan gübreye ilişkin kritik açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Yumaklı'dan gübreye ilişkin kritik açıklama

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İran'da yaşanan gelişmeler ışığında gübre sektörüne yönelik sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

        Giriş: 02.03.2026 - 15:34
        Bakan Yumaklı'dan gübreye ilişkin kritik açıklama

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin tarımsal üretimin girdi unsurlarına olası etkilerini, sektör temsilcileriyle koordinasyon içinde yakından takip ettiklerini bildirdi.

        Yumaklı, sosyal medya hesabından bölgesel gelişmelerin tarımsal girdilere etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin başta gübre olmak üzere tarımsal üretimin girdi unsurlarına olası etkilerini, sektör temsilcileriyle birlikte koordinasyon içerisinde yakından takip ettiklerine işaret eden Yumaklı, "Gübrede ülkemizin mevcut stokları yeterli seviyede olup, arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

