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Bakanlık açıkladı: 10 doğru 10 yanlış!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili “10 DOĞRU 10 YANLIŞ İLE SOSYAL KONUT PROJESİ GERÇEKLERİ” başlığı altında bir paylaşımda bulundu.

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  • Bakanlık açıkladı: 10 doğru 10 yanlış!

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim İlk İş Yerim” projesiyle ilgili kamuoyunda yanlış olarak ifade edilen ve bilgi kirliliğine yol açan doğru bilinen yanlışları tek tek açıkladı. 
  • Bakanlık açıkladı: 10 doğru 10 yanlış!

    Bakanlığın resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine dair önemli bilgiler “10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri” başlığıyla maddeler halinde paylaşıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
  • Bakanlık açıkladı: 10 doğru 10 yanlış!

    1. İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek. YANLIŞ 

    DOĞRUSU: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilir. 
  • Bakanlık açıkladı: 10 doğru 10 yanlış!

    2. Arsası olan konuta başvuramaz. YANLIŞ

    DOĞRUSU: Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez.
  • Bakanlık açıkladı: 10 doğru 10 yanlış!

    3. Hem konut hem arsa başvurusu yapabilirim. YANLIŞ

    DOĞRUSU: Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.
  • Bakanlık açıkladı: 10 doğru 10 yanlış!

    4. 18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz. YANLIŞ

    DOĞRUSU: İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı. Gençlerimiz aynı hanede de olsa başvuru yapabilir.
  • Bakanlık açıkladı: 10 doğru 10 yanlış!

    5. Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınır var. YANLIŞ

    DOĞRUSU: Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
  • Bakanlık açıkladı: 10 doğru 10 yanlış!

    6. TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek. YANLIŞ

    DOĞRUSU: Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak. 
  • Bakanlık açıkladı: 10 doğru 10 yanlış!

    7. Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak. YANLIŞ

    DOĞRUSU: TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ’nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor.
  • Bakanlık açıkladı: 10 doğru 10 yanlış!

    8. TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek. YANLIŞ

    DOĞRUSU: TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. TC vatandaşı olamayan başvuru yapamaz. 
  • Bakanlık açıkladı: 10 doğru 10 yanlış!

    9. TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ’ye 52 bin dava açıldı. YANLIŞ

    DOĞRUSU: Son iki yılda TOKİ’ye sadece bir dava açıldı.
  • Bakanlık açıkladı: 10 doğru 10 yanlış!

    10. TOKİ’den alınan sosyal konutlar satılabilir. YANLIŞ

    DOĞRUSU: TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok.

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