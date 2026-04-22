        Bakanlık açıkladı! 69 ilde 586 kg uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

        Bakanlık açıkladı! 69 ilde 586 kg uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

        İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "69 ilde 'Uyuşturucu Madde satıcılarına' yönelik polisimiz tarafından son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 586 kg uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi." denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 15:38 Güncelleme:
        4,7 milyon uyuşturucu ele geçirildi

        Uyuşturucu satıcılarına yönelik 69 ilde 1 haftadır düzenlenen operasyonlarda yakalanan 1018 şüpheliden 478'i tutuklandı.

        İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, emniyet müdürlüklerince operasyonlar gerçekleştirildi.

        1527 ekip ve 3 bin 817 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 1018 şüpheliden 478’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 133 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Ayrıca aramalarda 586 kilogram uyuşturucu madde ile 4 milyon 715 bin 47 uyuşturucu hap ele geçirildi.

