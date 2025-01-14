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        Haberler Gündem Bakanlık'tan "veriler çalındı" iddiasına yalanlama

        Bakanlık'tan "veriler çalındı" iddiasına yalanlama

        Sağlık Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada "e-Nabız sistem açığını kullanarak 101 milyon kişiye ait e-Devlet verileri çalındı" iddialarının asılsız olduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 23:06 Güncelleme: 14.01.2025 - 23:06
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        Bakanlık'tan "veriler çalındı" iddiasına yalanlama
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        Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "e-Nabız Sistemi ile ilgili yöneltilen iddialar asılsızdır.

        e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır.

        e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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