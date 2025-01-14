Bakanlık'tan "veriler çalındı" iddiasına yalanlama

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "e-Nabız Sistemi ile ilgili yöneltilen iddialar asılsızdır.

e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır.

e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

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