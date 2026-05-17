        Bakanlıktan 1258 işletmeye 389 milyon TL 'fahiş fiyat' cezası

        Ticaret Bakanlığı, bu yıl toplam 1258 işletmeye, fahiş fiyat artışı nedeniyle 389 milyon 430 bin 962 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 10:00 Güncelleme:
        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2026 yılı içinde gerçekleştirilen 4 ayrı toplantıda, piyasada adil rekabet ortamını ve tüketici refahını bozucu nitelikteki uygulamalara ilişkin inceleme ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

        Bu kapsamda, temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik yapılan incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye toplam 9 milyon 643 bin 310 lira para ceza uygulandığı kaydedilerek, "Ayrıca ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye toplam 12 milyon 953 bin 700 TL, yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamaları sonrasında yerel e-ticaret platformlarında gerçekleşen fiyat artışlarına ilişkin denetimlerde 840 işletmeye toplam 151 milyon 718 bin 280 TL, meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışlara yönelik inceleme ve denetimler sonucunda 330 işletmeye toplam 215 milyon 115 bin 676,50 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Böylelikle, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2026 yılı içerisinde toplam 1258 işletmeye, fahiş fiyat artışı nedeniyle 389 milyon 430 bin 962,50 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

        "BAYRAM ÖNCESİ HER TÜRLÜ UYGULAMA İNCELENİYOR"

        Açıklamada, vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumaya, iç piyasa dengesini ve adil ticaret düzenini muhafaza etmeye yönelik denetim faaliyetlerinin aralıksız şekilde devam edeceği vurgulanarak, "Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde; alışveriş merkezleri, zincir marketler ile gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştiren perakende işletmeler, vatandaşlarımızın seyahatlerini gerçekleştirdikleri otogarlar, toptan satış merkezleri, Ticaret Bakanlığımızın yakın takibi altında bulunmakta olup, tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir. Gerçekleştirilen denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere yönelik gerekli idari yaptırımlar, mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde kararlılıkla uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

        * Görsel Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

