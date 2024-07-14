Bakım rutinlerindeki doğru bilinen yanlışlar: İşte gerçekler ve aslında uygulamanız gereken yöntemler!

6. ''SİVİLCELER KİRDEN DOLAYI OLUŞUR''

Sivilcenin kirli çarşaflar ve temizlenmeyen yüzden dolayı oluşabildiği durumlar vardır ancak her zaman bu durum geçerli değildir yani ilk sebep bunlardan çok hormonal ve genetik faktörlerin birleşimiyle ilgilidir. Ayrıca, yüzünüzü gereğinden fazla yıkamak veya çok sert yıkayarak tahriş etmek sivilcelerin daha da kötüleşmesine sebep olabilir.