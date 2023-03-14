AA

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havaalanı arasında uçak seferleri TÜRSAB Bölge Balıkesir-Çanakkale Bölge Temsilciliği öncülüğünde yapılan girişimlerle yeniden başladı.

Edremit Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Edremit Körfezi ile Ankara arasında tarifeli uçak seferlerinin yeniden başlatılması amacıyla Ayvalık, Bergama, Burhaniye ve Edremit ticaret odalarından oluşan heyet, ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından Anadolu Jet firması, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’ndan Ankara’ya 8 Mart'tan itibaren çarşamba, cuma ve pazar günü olmak üzere haftanın 3 günü karşılıklı seferler düzenleme kararı aldı.

Açıklamada, uçuşların yeniden başlatılması sürecindeki desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür edilerek, "Ankara Kuzey Ege için önemli bir güzergah. Bu nedenle uçak seferlerinin olması bölge ekonomisine ve turizmine önemli bir katkı sunacaktır." ifadesi kullanıldı.