Balıkesir Merkez - Bandırma kaç kilometre? Balıkesir Merkez - Bandırma arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Kuzeyden gelen rüzgârların etkisiyle hava yapısı değişir ve manzara kıyıya yaklaşan bir ton kazanır. İlçe girişinde liman yapısını işaret eden tabelalar belirir. Bu bölüm Bandırma’nın hareketli ticaret yapısına yaklaştığınızı hissettirir. Bölgenin geniş ovaları, kıyıya özgü serin havası ve sakin geçiş hatları Balıkesir’den gelenlere kısa sürede farklı bir çevre sunarak bu hattı belirgin bir destinasyona dönüştürür. Peki, Balıkesir Merkez - Bandırma kaç kilometre? Balıkesir Merkez - Bandırma mesafe ne kadar? İşte detaylar.

BALIKESİR MERKEZ - BANDIRMA KAÇ KM?

Balıkesir Merkez’den Bandırma’ya kara yolu mesafesi yaklaşık 100 kilometredir ve bu rota Marmara Bölgesi’nin iç kesimlerinden kuzey kıyı hattına doğru ilerleyen sakin bir geçiş sunar. Şehirden çıkışta yol geniş bir çizgide başlar. Balıkesir’in çevresini saran düzlükler sürüşe yumuşak bir ritim kazandırır. Mesafe ilerledikçe arazi hafif eğimlerle değişir. Yol boyunca görülen tarım alanları ve yer yer yükselen tepeler bölgenin doğal yapısını yansıtır. Susurluk çevresine yaklaşıldığında yerleşim izleri belirginleşir ve bu bölümde hız doğal biçimde düşer. Bandırma yönüne devam edildiğinde yol yeniden açılır ve kuzey rüzgârlarının hissedildiği geniş bir hat ortaya çıkar. İlçe girişine yaklaştıkça liman yapısını gösteren işaretler görülür. Bu tabelalar Bandırma’nın hareketli kıyı düzenine yaklaştığınızı hissettirir. Mesafenin orta uzunlukta olması Balıkesir’den çıkanlara günü rahatça planlayabilecekleri bir seyahat imkânı sunar. Bu özellik rota boyunca hem sakin hem de akıcı bir yol deneyimi oluşturur.

Balıkesir Merkez'den Bandırma'ya yapılan yolculuk orta uzunlukta bir hat olsa da güzergâhın değişen arazi yapısı ve rüzgâr etkisi nedeniyle bazı noktalara özen göstermek sürüşü daha güvenli hâle getirir. Şehirden çıkış bölümünde araç yoğunluğu zaman zaman artabilir bu yüzden hızın dengede tutulması yararlı olur. Balıkesir çevresindeki geniş düzlüklerde yol akıcı ilerler fakat bu sakin görünüm sürücüyü rehavete çekebileceği için hız göstergesine düzenli bakmak gerekir. Susurluk civarına yaklaşıldığında yerleşim artar ve kavşaklar daha sık görünür bu nedenle tabelaları erken okumak yön hatası yapılmasını önler. Bandırma yönüne dönülen bölüm açık arazi yapısına sahip olduğundan rüzgâr etkisi belirginleşebilir. Bu durum özellikle yüksek hızlarda dengeyi etkileyebileceği için takip mesafesini korumak önem taşır. İlçe girişine yaklaşırken liman bölgesine ait araç yoğunluğu artabilir. Kısa mesafeli yaya geçişleri ve yan yollardan çıkan araçlar görülebilir bu yüzden hızın düşürülmesi güvenli olur. Yolculuk bir buçuk saate yakın sürdüğü için ihtiyaç duyulduğunda kısa bir mola vermek dikkati taze tutar.

BALIKESİR MERKEZ - BANDIRMA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Balıkesir Merkez’den Bandırma’ya yapılan kara yolu yolculuğu genelde bir buçuk saate yakın bir sürede tamamlanır ve bu süre trafiğin durumuna ya da hava koşullarına göre küçük değişiklikler gösterebilir. Şehirden çıkışta yol geniş bir çizgide ilerlediği için sürüş rahat başlar. Balıkesir’in çevresindeki düzlükler temponun sabit kalmasını sağlar. Susurluk tarafına yaklaşıldığında yerleşim arttığı için hız doğal biçimde düşer fakat bu bölüm kısa sürdüğünden yolculuğun akışını bozmaz. Bandırma yönüne dönüldüğünde yol yeniden açılır ve geniş şeritler sürüş ritmini toparlar. Bu hatta zaman zaman rüzgâr etkisi hissedilebilir fakat yol çizgileri net olduğu için kontrol sağlamak kolaydır. İlçe girişine yaklaştıkça liman yapısını gösteren tabelalar belirir ve yerleşimin yoğunlaşmasıyla hız kademeli biçimde azalır. Mesafenin orta uzunlukta olması tek bir gün içinde rahatça gidip dönmeye imkân verir. Bu nedenle Balıkesir’den çıkanlar bu rotayı çoğu zaman zahmetsiz bir seçenek olarak görür.