Başrollerinde; Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey gibi isimlerin yer aldığı Balkan Ninnisi 21 Haziran 2022 tarihinde yayın hayatına başladı. Dizinin bu hafta olup olmadığı merak ediliyor. Peki, "Balkan Ninnisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" ve "Balkan Ninnisi bu hafta neden yok?" İşte ayrıntılar...