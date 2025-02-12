Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu gibi detaylar belli oldu. Halka arz büyüklüğü 4,8 milyar TL olarak belirlenen şirket, toplamda 278 milyon lot dağıtımında bulunacak. Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu ise “BALSU” olarak belirlendi. Peki, Balsu Gıda halka arz ne zaman? Balsu Gıda halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, BALSU halka arz tarihi, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayısı ile ilgili detaylı bilgiler...