Yönetmenliğini ve senaristliğini Gizem Kızıl'ın yaptığı Bana Karanlığını Anlat filmi, Netflix'te yayınlanmaya başladı. 2022 yılında gösterime giren ve oldukça beğeni toplayan film, 41. İstanbul Film Festivali'nde izleyici ile buluşmuştu. İşte, filmin konusu ve oyuncu kadrosunda hakkında ayrıntılar...