Büyük bölümü Ethereum olan soygunda kullanılan akıllı kontratlar, kripto para takas işlemlerini gerçekleştirmekte kullanılıyor ve aracıları ortadan kaldırmasıyla kripto paraların hızlı ve uygun fiyatlı işlem görmesini sağlıyor.

Soyguna konu olan 13,5 milyon doların yaklaşık 12,5 milyon doları Ethereum, 1 milyon doları ise NPXS adı verilen ve 10 milyon dolarlık Bancor'un kendi para birimi olarak depolanıyordu.

Bancor, durumu fark ettiğinde kendi para birimi olan Bancor Tokens'in (BNT) 10 milyon dolarlık parasını dondurarak zararın 23,5 milyon dolara çıkmasını önledi.

Kullanıcı cüzdanlarının etkilenmediğini, sadece Bancor'un parasının çalındığını söyleyen şirkete Litecoin'in kurucusu Charlie Lee, Twitter'dan itiraz etti. Lee, Bancor'un kendi para birimi üzerinde gerçekleştirdiği hamlenin, para biriminin gerçek anlamda ademi merkeziyetçi olmadığını ortaya çıkardığını söyledi.

Bancor, haziran ayında kripto parasını halka açarak (ICO) 153 milyon dolar gelir elde etmişti. CoinMarketCap'e göre para şu anda yüzde 16,17 değer kaybetti.