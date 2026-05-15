        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bandırma Vapuru 500 drone ile gökyüzünde canlandı

        Bandırma Vapuru 500 drone ile gökyüzünde canlandı

        Sabancı Holding, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında özel bir drone gösterisine imza attı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Samsun'a ulaştıran Bandırma Vapuru, Sabancı Üniversiteli gençlerin katılımıyla 500 drone kullanılarak gökyüzünde yeniden hayat buldu

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 13:13 Güncelleme:
        Bandırma Vapuru gökyüzünde canlandı

        Sabancı Holding, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında anlamlı bir projeye imza attı.

        Sabancı Holding'in desteği ve Sabancı Üniversiteli gençlerin katılımıyla hayata geçen proje kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaştıran ve milli mücadelenin Anadolu üzerinden başlatılmasında tarihi bir görevi yerine getiren Bandırma Vapuru, özel bir drone gösterisiyle gökyüzünde hayat buldu.

        TOPLAM 500 DRONE KULLANILDI

        Denizin yaklaşık 25 metre üzerinde gerçekleştirilen özel şovda, özel bir yazılım drone’lara entegre edilirken; drone’lar arası mesafe 1 metre, yer değiştirme hızı ise 4 metre / saniye olarak ayarlandı.

        ‘Sürü Zekâsı’ teknolojisiyle bir araya getirilen drone’larla 108 metre genişliğinde bir Bandırma Vapuru hayata geçirildi. Sabancı logosu da yine aynı teknolojiyle gökyüzüne taşınırken, organizasyonda toplam 500 drone kullanıldı.

        Konuyla ilgili konuşan Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün, "Cumhuriyetle neredeyse yaşıt bir topluluk olarak, 29 Ekim ve 19 Mayıs gibi özel günleri yalnızca bir mesaj, bir görsel ya da bir filmle kutlamanın ötesinde bir sorumluluk taşıdığımıza inanıyoruz. Cumhuriyet için çalışmak, gençlere olan güvenimizi somut olarak göstermek bu özel günleri yaşatmanın en doğru yolu. Geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiğimiz Sabancı Cumhuriyet Seferberliği, ardından başlattığımız ve bugün 45 bin gence ulaştığımız Sabancı Gençlik Seferberliği, bu anlayışın çok güçlü birer göstergesi. Bu yıl da bu yaklaşımı 19 Mayıs’a taşımak istedik" dedi.

        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        "ABD, İran'ın teklifine yanıt verdi"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        İnşaat üretimi 39 ay sonra geriledi
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Yeğenini sokakta öldüren dayı: Noterde fiyat artırdı!
        Fenerbahçe'yi bekleyen kadro tehlikesi!
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        NYT yazdı: Trump ve Xi'nin beden dili ne anlattı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Alkış süresi uygulaması değişti
        Cannes'da bebek müjdesi
