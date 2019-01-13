Bang Bang filmi oyuncuları kimler? Bang Bang filmi konusu nedir soruları tv izleyicileri tarafından sıkça merak edilen konulardan biri oldu. Dizilerin yayınlanmaması nedeniyle ATV ekranlarında yer alan Bang Bang filmi nasıl? Yorumlar iyi mi kötü mü? İşte detaylar...
BANG BANG FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Siddharth Anand'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bang Bang filmi oyuncuları;
Hrithik Roshan
Katrina Kaif
Jimmy Shergill
Javed Jaffrey
Damian Mavis
BANG BANG FİLMİ KONUSU NEDİR?
2014 Hindistan yapımı Bang Bang isimli aksiyon, gerilim, komedi, macera ve romantik türündeki Bang Bang isimli film Tv'de ilk kez ekranlara geliyor. Siddharth Anand'ın yönetmenliğini yaptığı, Suresh Nair, Sujoy Ghosh'un senaryosunu yazdığı heyecan dolu ateşleyici bir film olan Bang Bang fragmanıyla oldukça dikkatleri çekti. Bir bankada kasiyer olarak çalışan Harleen Sahni yakışıklılığı ve enerjisiyle dikkat çeken Rajveer Nanda ile tanıştıktan sonra birlikte türlü maceralara atılırlar. Harleen bir anda kendisini patlayan uçaklar, araba kazaları ve kurşun yağmurlarının altında bulur. Rajveer oldukça hoşlandığı Harleen'e kendisini iyi biri olduğunu kanıtlamaya çalışır. Harleen ona güvenebilecek mi?
BANG BANG FİLMİ YORUMLARI NASIL?
İlk çeyreği o kadar sıktı ki, izlediğim en kötü Bollywood filmi olacağını düşündüm. Daha sonra tüm abartı sahnelerine rağmen merakla takip ettim, özellikle sudaki aksiyon sahneleri çok başarılıydı. Filmde kullanılan renkler, mekanlar ve Hrithik Roshan ile Katrina Kaif uyumu da filmin en büyük artıları...
çok mantık aramayan ve boş zamanını bi şekilde geçrmek isteyenler izleyebilr. ama kesinlikle fazla beklentiye girmeyin.
Gece Gündüz' ü anımsatan çok sahnesi var bire bir benzemese de ama güzel film
Dhoom serisinden sonra izledigim en bol aksiyonlu hint filmi.Mantik aramam bana aksiyon macera olsun derseniz bu filmi kacirmayin
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.