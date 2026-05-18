Barbra Streisand Cannes ödülünü alamayacak

Barbra Streisand, 2026 Cannes Film Festivali'nde onurlandırılacaktı, ancak törene katılamayacak.

84 yaşındaki ikonik isim, dizindeki sakatlık nedeniyle film festivalinin kapanış töreninde onursal Altın Palmiye ödülünü kabul etmek için Fransız şehrine gidemeyecek.

Amerikalı oyuncu yaptığı açıklamada, "Doktorlarımın tavsiyesi üzerine ve dizimdeki sakatlığın iyileşme süreci devam ederken, maalesef bu yıl Cannes Film Festivali'ne katılamayacağım" dedi.

Streisand, "Ancak onursal Altın Palmiye ödülünü almaktan büyük onur duyuyorum. 79'uncu festivalin olağanüstü filmlerini kutlamayı dört gözle bekliyordum" diye ekledi.

Ünlü oyuncu ayrıca, “Çok takdir ettiğim meslektaşlarımla vakit geçirmeyi ve elbette her zaman sevdiğim bir yer olan Fransa'ya dönmeyi dört gözle bekliyordum. Şahsen orada olamayacağım için üzgünüm, ancak bu yıl olağanüstü yetenekleri ve yaratıcı vizyonlarıyla kutlanan dünyanın dört bir yanındaki tüm film yapımcılarına en içten tebriklerimi iletiyorum” ifadesini kullandı.

Streisand, sözlerini, "Festivale ve sinema sanatını desteklemeye, savunmaya devam eden herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" diye tamamladı. Festival ekibinden Streisand'a geçmiş olsun açıklaması iletildi.

79. Cannes Film Festivali'nin kapanış töreni 23 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Festivalin açılış töreninde Peter Jackson, ardından John Travolta, bu yılın Onursal Altın Palmiye ödülünü aldı.