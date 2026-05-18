Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Barbra Streisand Cannes ödülünü alamayacak

        Barbra Streisand Cannes ödülünü alamayacak

        Bu yıl Cannes Film Festivali'nde Onursal Altın Palmiye ödülünü alacak üçüncü kişi olması beklenen Barbra Streisand, törene katılamayacak. Streisand, töreni atlama nedenini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 10:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cannes ödülünü alamayacak

        Barbra Streisand, 2026 Cannes Film Festivali'nde onurlandırılacaktı, ancak törene katılamayacak.

        84 yaşındaki ikonik isim, dizindeki sakatlık nedeniyle film festivalinin kapanış töreninde onursal Altın Palmiye ödülünü kabul etmek için Fransız şehrine gidemeyecek.

        Amerikalı oyuncu yaptığı açıklamada, "Doktorlarımın tavsiyesi üzerine ve dizimdeki sakatlığın iyileşme süreci devam ederken, maalesef bu yıl Cannes Film Festivali'ne katılamayacağım" dedi.

        Streisand, "Ancak onursal Altın Palmiye ödülünü almaktan büyük onur duyuyorum. 79'uncu festivalin olağanüstü filmlerini kutlamayı dört gözle bekliyordum" diye ekledi.

        REKLAM

        Ünlü oyuncu ayrıca, “Çok takdir ettiğim meslektaşlarımla vakit geçirmeyi ve elbette her zaman sevdiğim bir yer olan Fransa'ya dönmeyi dört gözle bekliyordum. Şahsen orada olamayacağım için üzgünüm, ancak bu yıl olağanüstü yetenekleri ve yaratıcı vizyonlarıyla kutlanan dünyanın dört bir yanındaki tüm film yapımcılarına en içten tebriklerimi iletiyorum” ifadesini kullandı.

        Streisand, sözlerini, "Festivale ve sinema sanatını desteklemeye, savunmaya devam eden herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" diye tamamladı. Festival ekibinden Streisand'a geçmiş olsun açıklaması iletildi.

        79. Cannes Film Festivali'nin kapanış töreni 23 Mayıs'ta gerçekleşecek.

        Festivalin açılış töreninde Peter Jackson, ardından John Travolta, bu yılın Onursal Altın Palmiye ödülünü aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükçekmece'de bıçaklanarak hayatını kaybeden çocuğun babası konuştu: "Bunlar çok ağır ceza almalı"

        Büyükçekmece'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel'in babası Cevdet Demirel konuştu. Acılı baba, "Bunlar çok ağır ceza almalı. Yeni kanunlar gelmeli, anne ve babaları da yargılanmalı. Ailesi gelip bizden özür bile dilemediler" dedi. (İHA)

        #Barbra Streisand
        #Cannes Film Festivali
        #Onur Ödülü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Otelde doğalgaz kaçağı! Hastaneye kaldırıldılar!
        Otelde doğalgaz kaçağı! Hastaneye kaldırıldılar!
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu