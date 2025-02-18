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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona: 1 - Rayo Vallecano: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Barcelona: 1 - Rayo Vallecano: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Barcelona, evinde Rayo Vallenaco'yu 1-0 mağlup etti. 28. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle galibiyete ulaşan Barcelona, puanını 51'e yükseltti ve 2. sıradaki Real Madrid'i averajla geçerek lider oldu. Rayo Vallecano ise haftayı 35 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 01:04 Güncelleme: 18.02.2025 - 01:04
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        Barça, Lewandowski'yle liderliği aldı!
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        İspanya LaLiga'nın 24. haftasında Barcelona, evinde Rayo Vallenaco'yu ağırladı. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Barcelona oldu.

        Barcelona'nın golü 28. dakikada Robert Lewandowski'nın penaltıdan attığı golle geldi.

        Bu sonuçla birlikte Barcelona, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve ligde zirveye yerleşti.

        Konuk ekip Rayo Vallecano ise 9 maç aradan sonra kaybetti ve 35 puanla 6. sırada kaldı.

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