        Barcelona, Anthony Gordon'ı renklerine bağladı!

        Barcelona, Newcastle United forması giyen Anthony Gordon'u kadrosuna kattığını açıkladı.

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 23:41
        Anthony Gordon, Barcelona'da!

        İspanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Barcelona, İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon'ı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig ekibi Newcastle United'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Barcelona'ya transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten ve tanıtım videosunda İspanyolca konuşan Gordon, "Bu dili bir gün Barcelona forması giyeceğime inandığım için öğrendim. Newcastle'da bir fizyoterapist vardı ve her gün konuşurduk. Ona bir gün Barcelona'da oynayacağımı ve İspanyolca öğrenmek istediğimi söylemiştim." ifadelerini kullandı.

        İspanyol ekibin, transfer için 80 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

        2023'te Everton'dan Newcastle United'a transfer olan İngiliz futbolcu, 152 maçta 39 gol attı.

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in amcası Necati Özel son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Özgür Özel, tabut başında taziyeleri kabul ederken CHP kadrolarının yoğun katılımı ise dikkat çekti.

