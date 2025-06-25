Barcelona Camp Nou'ya geri dönüyor!
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, 10 Ağustos 2025'te Camp Nou'ya döneceğini açıkladı. Stadyumun bazı bölümlerinde ise çalışmalar devam edecek.
İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, 2 yıldan fazla süredir devam eden stadyum çalışmalarının ardından Camp Nou'ya döneceğini resmen açıkladı.
Katalan temsilcisi 10 Ağustos 2025'te Joan Gamper Kupası'yla birlikte stadyum kapılarının açılacağını duyurdu. Etkinlik bilgileri ise henüz netleşmedi.
Stadyumun yenilenmesi kapsamında 2023'ten beri Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda maçlarını oynayan Barcelona'nın, Camp Nou hasreti sona eriyor...
ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Stadyumdaki 3. katın yapımı, VIP alanı, çatı kaplaması ve stadyum çevresindeki peyzaj alanlarının tamamlanması gibi çalışmalar ise devam edecek.