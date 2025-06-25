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        Haberler Spor Futbol İspanya Barcelona Camp Nou'ya geri dönüyor! - Futbol Haberleri

        Barcelona Camp Nou'ya geri dönüyor!

        İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, 10 Ağustos 2025'te Camp Nou'ya döneceğini açıkladı. Stadyumun bazı bölümlerinde ise çalışmalar devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 12:41 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:46
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        İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, 2 yıldan fazla süredir devam eden stadyum çalışmalarının ardından Camp Nou'ya döneceğini resmen açıkladı.

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        Katalan temsilcisi 10 Ağustos 2025'te Joan Gamper Kupası'yla birlikte stadyum kapılarının açılacağını duyurdu. Etkinlik bilgileri ise henüz netleşmedi.

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        Stadyumun yenilenmesi kapsamında 2023'ten beri Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda maçlarını oynayan Barcelona'nın, Camp Nou hasreti sona eriyor...

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        ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

        Stadyumdaki 3. katın yapımı, VIP alanı, çatı kaplaması ve stadyum çevresindeki peyzaj alanlarının tamamlanması gibi çalışmalar ise devam edecek.

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