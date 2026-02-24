Canlı
        Haberler Spor Futbol Barcelona'da Lamine Yamal'a rekor teklif! "Reddettik" - Futbol Haberleri

        Barcelona'da Lamine Yamal'a rekor teklif! "Reddettik"

        İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, 18 yaşındaki Lamine Yamal ve transfer konusunda itirafta bulundu.

        Giriş: 24.02.2026 - 12:13
        Barcelona'nın altyapıdan dünya futboluna kazandırdığı Lamine Yamal konusunda flaş bir transfer itirafı geldi.

        Katalan devinin başkanı Joan Laporta, 18 yaşındaki yıldız için geçtiğimiz yıllarda kendilerine gelen rekor teklifi açıklayarak onu reddettiğini dile getirdi.

        "250 MİLYON EURO'YU REDDETTİK"

        Laporta, "PSG, iki yıl önce Lamine Yamal için 250 milyon euro teklif etti. Teklifi reddettik. O zaman 17 yaşındaydı ve bazı insanlar delirdiğimizi düşündü." şeklinde konuştu.

        Bu sezon Barcelona'da 33 maça çıkan ve 15 gol - 14 asistlik katkı sağlayan Lamine Yamal'ın, 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

        REKOR NEYMAR'DA

        En yüksek bonservis ücreti ödenen futbolcuların zirvesinde ise 2017-2018 yazında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e (PSG) giden Neymar'da bulunuyor.

