Barcelona'da teknik direktör değişimi yaşandı. Mayıs 2017'de Katalan ekibinin başına getirilen Ernesto Valverde'nin görevine son verildi. Valverde'den boşalan koltuğa Quique Setien'in getirildiği açıklandı.

Valverde, geride kalan 2,5 sezonda bordo mavililere 1 Kral Kupası (2017-2018),1 İspanya Süper Kupası (2018) ve 2 lig şampiyonluğu (2017-2018 ve 2018-2019) kazandırdı. İspanyol hoca, Şampiyonlar Ligi'nde beklenen başarının gelmemesi nedeniyle uzun süredir eleştiri oklarının hedefindeydi.

SÜRPRİZ İSİM: QUIQUE SETIEN

Barcelona Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Valverde'nin yerine Quique Setien'in getirildiği bildirildi. Setien, son olarak Lugo (2009-2015),Las Palmas (2015-2017) ve Real Betis (2017-2018) takımlarını çalıştırdı. Setien'in kariyerinde herhangi bir kupa başarısı bulunmuyor, Barcelona'nın oyun sistemine benzer bir oyun oynatması ve Katalan ekibinin efsanesi Johan Cruyff'a olan hayranlığıyla tanınıyor.

61 yaşındaki İspanyol teknik direktör Setien ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalamak için anlaşmaya varıldığı açıklandı. Barcelona, yeni teknik direktörün imza töreni ve basına tanıtımının salı günü Nou Camp Stadı'na olacağını duyurdu.