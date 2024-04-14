Barcelona- PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona- PSG ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı Fransa'da 3-2'lik skorla kazanan Katalan ekibi, rövanş öncesinde avantajlı durumda bulunuyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmayla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Barcelona- PSG maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş karşılaşması için heyecan sürüyor. Barcelona evinde Fransız ekibi PSG ile kozlarını paylaşıyor. İlk maçta skor avantajını rakibine kaptıran PSG'nin yarı finale yükselmesi için rakibini iki farkla geçmesi gerekiyor. 2018 yılında Dünya Kupası'nı ülkesine getirme başarısı bulunan Fransız yıldız Mbappe, Barcelona engelini geçerek Şampiyonlar Ligi Kupası eksiğini tamamlamak istiyor. İşte, "Barcelona- PSG maçı ne zaman ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı...
BARCELONA- PSG MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Barcelona- Psg maçı 16 Nisan Salı 22.00'de başlayacak.
Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak.
BARCELONA SON DURUM
La Liga'da rakibi Real Madrid'in 8 puan gerisinde bulunan Barcelona ikinci sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçın skor avantajını eline alan Katalan ekibi berabere kalması durumunda yarı finale uzanan takım olacak.
PSG SON DURUM
Ligue 1'de en yakın takipçisine 10 puan fark atan PSG ise zirvede bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı evinde 2-3 kaybeden Fransız ekibinin üst tura yükselmesi için en az 2 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor. PSG'nin Barcelona'ya karşı 1 farklı üstünlük sağlaması durumunda ise maç uzayacak. Eşitlik bozulmadığı takdirde yarı finale yükseleni penaltılar belirleyecek.