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        Haberler Spor Futbol Barcelona, Real Madrid'i 5-2 yenerek İspanya Süper Kupas'ını kazandı! - Futbol Haberleri

        Barcelona, Real Madrid'i 5-2 yenerek İspanya Süper Kupas'ını kazandı!

        Barcelona, İspanya Süper Kupası final maçında Real Madrid ile karşılaştı. Suudi Arabistan'da oynanan maçı Barcelona 5-2 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 00:35 Güncelleme: 13.01.2025 - 00:35
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        İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçta Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek kupayı kazandı.

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        Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında Real Madrid, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

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        Barcelona, 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 39. dakikada Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde'nin attığı gollerle ilk yarıyı 4-1 üstün bitirdi.

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        İkinci yarıya da hızlı başlayan Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, 48. dakikada Raphinha ile bir gol daha bularak durumu 5-1 yaptı.

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        Barcelona'da kaleci Wojciech Szczesny 56. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atılırken, Real Madrid 60. dakikada Rodrygo'nun frikikten attığı golle farkı 3'e indirdi.

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        Kalan sürede Real Madrid'in atakları sonuç getirmezken, karşılaşmayı 5-2 kazanan Barcelona kupanın sahibi oldu.

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        Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler süre alamadı.

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