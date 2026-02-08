Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Barış Alper Yılmaz bu sezonki 8. golünü kaydetti! - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz bu sezonki 8. golünü kaydetti!

        Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 19:15 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:15
        Barış Alper Yılmaz, 8. golünü kaydetti!
        Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı.

        Müsabakanın 19. dakikasında Noa Lang'ın sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Barış Alper, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

        25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 6'sını Süper Lig'de kaydederken, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da 1'er gol sevinci yaşadı.

        Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 84. dakikada yerini Yaser Asprilla'ya bıraktı.

