Barış Arduç: Biricik eşim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Barış Arduç, katıldığı bir etkinlikte objektiflere poz verdi. 'Jiu-Jitsu' olarak bilinen dövüş sporuyla yakından ilgilenen Barış Arduç, kızı Jan Asya'nın spora olan ilgisinden bahsetti.

Ünlü oyuncu; "Geçen kendisi gelmek istedi. Yaşı şu an çok müsait değil, belki ilerleyen yaşlarda kendi isterse dâhil olabilir. O kadar güzel bir branş ki sizlerin de artık 'Jiu-Jitsu' derken takılmamamız bu sporu iyi ifade ettiğimiz gösteriyor. Ben bile 'Jiu-Jitsu' derken takılıyordum. Bu sporu ülkemizde yapan çok kıymetli isimler var. Severek ilgilendiğim bir spor" dedi.

REKLAM

Barış Arduç - Gupse Özay çifti ve kızları Jan Asya Arduç

"MUHAKKAK DEDİĞİNDE BİR KIYMET VAR"

Eşi Gupse Özay'ın sporla pek ilgilenmediğini belirten Barış Arduç, eşinden bahsederken, "Biricik eşim" ifadelerini kullandı. Arduç, ayrıca geçtiğimiz haftalarda eşinin kendisi için; "Deniz manzaralı evde oturup da denize bakmamak" şeklindeki sözleri hakkında da konuştu ve "Muhakkak dediğinde bir kıymet var. Ne demek istediğini herkes anlamıştır" dedi.

"YÜZÜĞÜN BİR ÖNEMİ YOK"

Barış Arduç, ayrıca Gupse Özay'ın; "Eşim alyans takmayabilir, en yakın arkadaşı kız arkadaşı olabilir" şeklindeki sözleri hakkında da konuştu: Bu tamamen güvene dayalı bir hikâye. Parmağında yüzük var veya yok. Bunlar biraz daha ilişkinin dışarıya vurumuyla alakalı şeyler. Bu çok önemli bir etken olmasa gerek. Birbirini tanıyan çiftler arasında yüzüğün takıp takmamanın önemi yok. Zaten yaptığımız meslek gereği evli olduğumuz Ümmeti Muhammed'in malumu... Bu sembolden ibaret oluyor. Karşılıklı güven devam ettiği müddetçe Allah nazardan saklasın herhangi bir yüzüğe veya arkadaşlarının kim olduğuna karışan bir çift olmazsınız gibi geliyor."