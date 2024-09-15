Barış Kanbak: Bugün gösterdiğimiz mücadele bizim için çok değerli

Süper Lig’in 5’inci haftasında Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak değerlendirmelerde bulundu.

Mücadeleyi yorumlayan Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, “Bugün bizim için güzel bir maç oldu diyebiliriz. Bugün oyuna ortak olmak istediğimizi, büyük maçlar oynamaktan keyif aldığımızdan bahsetmiştik. Skor olarak 2-0 mağlup bir Kasımpaşa fakat oyun olarak değerlendirdiğinizde Fenerbahçe’ye karşı bu kadar baskılı, oyun üstünlüğünü kuran, topa sahip olan, rakibe ikinci yarıda şut attırmayan tek takım bizizdir. Şu an biziz, daha sonra da çok fazla olacağını düşünmüyoruz. Jose Mourinho’nun da dediği gibi; bugün daha etkili bir Fenerbahçe olmalıydı. Bizim için sevindirici olan Fenerbahçe’ye karşı hücum etkinliğimizi göstermek. Rakibin maçı çözen oyuncusu Mamixin. Futbol hatalar oyunu. Hatalar yaparken öğreneceğiz. Bugün Fenerbahçe 36 kez ceza sahasına girmiş olsaydı hücum kalitesinden bahsedilirdi. Maalesef bunu Kasımpaşa yapınca çok konuşulmuyor. Bu oyun, bugün gösterdiğimiz mücadele bizim için çok değerli. Kaldığımız yerden kazanarak devam etmemiz için ihtiyacımız olan bu” şeklinde konuştu.