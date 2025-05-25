Başakşehir: 2 - Adana Demirspor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir, evinde Adana Demirspor'a 3-2 mağlup oldu. 45+2. dakikada Osman Kaynak'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen Yusuf Barasi, Nabil Aliou ve 90+4. dakikada Abat Aimbetov'un golleriyle kazanan Adana Demirspor puanını 1'e yükseltti. Başakşehir ise haftayı 54 puanla 7. sırada tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Adana Demirspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32'de penaltıdan Yusuf Barasi, 65'te Nabil Aliou ve 90+4. dakikada Abat Aimbetov attı. Ev sahibinin gollerini ise 20'de Philippe Kenny ile 35. dakikada Christopher Operi kaydetti.
Mavi Şimşekler'de forma giyen Osman Kaynak, 45+2. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor puanını 1'e yükseltirken, Başakşehir ise 54 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki ve son haftasında Başakşehir, Galatasaray'a konuk olacak. Adana Demirspor, evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.