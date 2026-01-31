Habertürk
        Başakşehir'de Nuri Şahin: Bizim oyunumuz bu değil

        Başakşehir'de Nuri Şahin: Bizim oyunumuz bu değil

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 1 puanın sezon sonunda kendileri adına önemli olabileceğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 20:19 Güncelleme: 31.01.2026 - 20:19
        "Bizim oyunumuz bu değil!"
        Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Rams Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "İlk yarı çok iyi oynadık. Berabere kaldık ama ikinci yarı için aynısını söyleyemeyeceğim. Rizespor’un istediği oyuna döndük. İkinci yarı istemediğimiz bir oyun oldu ve bize yakışmadı. 2-2’yi bulduk ama ondan sonraki bölümde bile oyun git gele girdi. Bizim oyunumuz bu değil. Her puanın önemi var ama bu 1 puan sezon sonunda bize yardımcı olacak puan olabilir" ifadelerini kullandı.

