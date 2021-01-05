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HaberlerFutbolSüper LigBaşakşehirBaşakşehir iddialarına Diagne'den yanıt geldi - Galatasaray transfer haberleri
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Başakşehir iddialarına Diagne'den yanıt geldi: Beni gerçekten güldürüyorsunuz

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Diagne'yle ilgili ortaya çıkan Başakşehir iddialarına Senegalli golcüden yanıt geldi. Diagne, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Beni gerçekten güldürüyorsunuz" diyerek iddiaları yalanladı

Başakşehir iddialarına Diagne'den yanıt geldi - Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'da Fatih Terim'in gözden çıkardığı Diagne'ye Başakşehir'in talip olduğu iddia edildi. Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan son şampiyona transfer olmaya Diagne'nin de sıcak baktığı öne sürüldü. Senegalli golcüden iddialara yönelik cevap geldi. Instagram'da Başakşehir forması giydirilen fotoğrafa yorum yapan Diagne, "Beni gerçekten güldürüyorsunuz" dedi.

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