Galatasaray'da Fatih Terim'in gözden çıkardığı Diagne'ye Başakşehir'in talip olduğu iddia edildi. Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan son şampiyona transfer olmaya Diagne'nin de sıcak baktığı öne sürüldü. Senegalli golcüden iddialara yönelik cevap geldi. Instagram'da Başakşehir forması giydirilen fotoğrafa yorum yapan Diagne, "Beni gerçekten güldürüyorsunuz" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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