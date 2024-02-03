Başakşehir-İstanbulspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında İstanbulspor'u Piatek'in golleriyle 2-0 yendi
Ligin 24. haftasında RAMS Başakşehir sahasında İstanbulspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 36 ve 71. dakikalarda Piatek'in attığı gollerle 2-0 kazandı.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Başakşehir puanını 33'e yükseltirken ligin son sırasında yer alan İstanbulspor ise 11 puanda kaldı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, İbrahim Bozbey
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ba, Opoku, Dubois (Dk. 86 Lima), De Souza (Dk. 58 Kemen), Deniz Türüç, Emirhan İlkhan (Dk. 77 Onur Ergün), Berkay Özcan (Dk. 87 Aleksic), Figueiredo (Dk. 78 Keny), Piatek
İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar (Dk. 77 Coly), Vorobjovas, Loshaj (Dk. 88 Özcan Şahan), Rroca (Dk. 59 Jackson), Muammer Sarıkaya (Dk. 88 Eslem Öztürk), Traore (Dk. 77 Vefa Temel)
Goller: Dk. 36 ve 71 Piatek (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 41 Rroca (İstanbulspor), Dk. 90+1 Ba (RAMS Başakşehir)