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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Başakşehir'le karşılaşacak Galatasaray'da ilk 11 değişiyor - Galatasaray Haberleri

        Başakşehir'le karşılaşacak Galatasaray'da ilk 11 değişiyor

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Bu sezon Çağdaş Atan'a ikinci kez rakip olacak sarı-kırmızılılarda tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 11'de değişime gidiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 09:40 Güncelleme: 23.09.2023 - 09:40
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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        Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.

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        Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.

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        SON 17 RESMİ MAÇINDA MAĞLUBİYET ALMADI

        Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

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        "Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

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        11 DEĞİŞİYOR

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Kopenhag karşısında 2-0 geriye düşen ve son 10 dakikada bulduğu gollerle 1 puana uzanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor.

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        Sarı-kırmızılılarda Angelino, Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Victor Nelsson'un bu maça kulübede başlaması bekleniyor.

        8

        MUSLERA

        9

        BOEY

        10

        DAVINSON SANCHEZ

        11

        ABDÜLKERİM

        12

        KAZIMCAN

        13

        LUCAS TORREIRA

        14

        SERGIO OLIVEIRA

        15

        TETE

        16

        MERTENS

        17

        KEREM

        18

        ICARDI

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