Başakşehir'le karşılaşacak Galatasaray'da ilk 11 değişiyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Bu sezon Çağdaş Atan'a ikinci kez rakip olacak sarı-kırmızılılarda tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk 11'de değişime gidiyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.
Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.
SON 17 RESMİ MAÇINDA MAĞLUBİYET ALMADI
Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.
"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.
11 DEĞİŞİYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Kopenhag karşısında 2-0 geriye düşen ve son 10 dakikada bulduğu gollerle 1 puana uzanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ilk 11'i değiştiriyor.
Sarı-kırmızılılarda Angelino, Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Victor Nelsson'un bu maça kulübede başlaması bekleniyor.
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