Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibiyle karşılaşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Yunanistan'ın Olympiakos takımına her iki maçta da yenilerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Medipol Başakşehir, grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenildi.

BAŞAKŞEHİR - M'GLADBACH

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Stuart Attwell

SAAT: 19.55

YAYIN: beIN Sports 2

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Aleksic, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt, Zakaria, Kramer, Thuram, Plea, Neuhaus, Embolo

AVRUPA'DA 22. MAÇ

Turuncu-lacivertliler, geride kalan 21 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

OKAN BURUK İLK PEŞİNDE

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Borussia Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa'daki 4. sınavında... Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos ve Roma'ya karşı çıktığı 3 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Borussia Mönchengladbach karşısında ilk galibiyetini arayacak.

BAŞAKŞEHİR TAM KADRO

Turuncu-lacivertlilerde, isimleri UEFA listesine bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei dışında eksik oyuncu bulunmuyor.