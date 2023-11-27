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        Başakşehir - Pendikspor maçının yan hakemi Cemil Tunç sakatlandı

        Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Başakşehir - Pendikspor müsabakasının ikinci yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 21:31 Güncelleme: 27.11.2023 - 21:31
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        Yan hakem sakatlandı!
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        Süper Lig´in 13´üncü haftasında Başakşehir Futbol Kulübü ile Pendikspor arasında oynanan maçta ikinci yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı.

        Pozisyonu takip ederken depar atmak zorunda kalan Cemil Tunç, sakatlanarak kendini yere bıraktı. Sol arka adalesinde sorun yaşadığı gözlenen yan hakem, sedyeyle kenara getirildi.

        Tedavisi saha kenarında devam eden Cemil Tunç´un yerine dördüncü hakem Oğuzhan Çakır yan hakemliğe geçti.

        Yaklaşık 6 dakika süren tedavi ve hazırlıkların ardından Cemil Tunç, dördüncü hakem olarak maça devam edebildi.

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