Başarır, Anadolu Grubu İcra Başkanı oldu

Anadolu Grubu üst yönetiminin zirvesinde 7 yıldan sonra ilk kez bayrak değişimi yaşanacak. 2017 yılından bu yana Anadolu Grubu operasyonlarına liderlik eden Hurşit Zorlu, emekliye ayrılıyor. 1 Nisan 2024 itibarıyla Anadolu Grubu bünyesinde 25 yıldır artan sorumluluklarla görev alan Burak Başarır, 20 ülkede 90 tesisi ve 100 bine varan çalışanı ile faaliyet gösteren Grubun İcra Başkanı oluyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan şunları söyledi: “Hurşit Zorlu; Grubumuzda çalıştığı süreçte örnek bir profesyonellik ve kariyer yolculuğu göstermiştir. Grubumuzda ilk işe başladığı tarihten itibaren performansı ve karakteri ile öne çıkmış, birçok üst düzey görevi üstün başarı ile yerine getirmiş ve çalışma arkadaşlarına da rol model olmuştur. Kendisi son olarak da Grubumuzdaki en üst düzey profesyonel yöneticilik olan İcra Başkanlığından emekli olacaktır. Bu yeni dönemde Grubumuz şirketlerinin tüm yönetim kurullarında yönetim kurulu üyesi olarak yer alacak olup Grubumuza katkı vermeye devam edecektir. Kendisine bu 40 yıllık örnek iş hayatında Grubumuza verdiği katkılar için içtenlikle teşekkür ederim. Burak Başarır’ın da bugüne kadar Grubumuza verdiği katkıları bu yeni görevinde de başarı ile sürdüreceğinden eminim.”

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40 YIL GÖREV YAPTI

Anadolu Grubu’nda 40. yılını tamamlayan Hurşit Zorlu, 1984 yılında Anadolu Grubu’na, Efes İçecek Grubu’nda Pazarlama uzmanı olarak katıldıktan sonra, Efes İçecek Grubu’nda üst düzey görevler üstlenmiş, 2008’de Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı, 2013’te Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı. Zorlu, 2017’den bu yana ise Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Anadolu Grubu’nda birçok ilke ve başarıya imza atan Zorlu, yöneticiliği boyunca kurumsal yönetim uygulamalarının Grup şirketlerinde kök salmasına öncülük etti. Sivil Toplum alanında da önemli roller üstlenen Zorlu, DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği’nde (TÜYİD) Yüksek İstişare Konseyi Üyesi olarak görev aldı. Zorlu, 2015-2017 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) 8. dönem başkanlığını üstlendi.

3 YIL EN İYİ CEO ÖDÜLÜ ALDI

Burak Başarır, American River College’da Uluslararası işletme ve Bilgisayar eğitimlerinin ardından California State University of Sacramento’da İşletme öğrenimi gördü. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Başarır, 1998 yılında Coca-Cola İçecek’e (CCI) katıldı. Artan yönetim sorumlulukları ile farklı roller üstlenen Başarır, 2005 yılında CFO pozisyonuna terfi etti. CCI’ın halka arzı ve CCI-Efes Invest finansal birleşmesine liderlik eden Başarır, 2010-2013 yılları arasında Türkiye Bölge Başkanı olarak CCI’ın satış hacmi ve gelir açısından en büyük operasyonunu yönetti. 2014’te Coca-Cola İçecek A.Ş.’ye CEO olarak atanan Başarır, 2023 yılından bu yana Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

Başarır, Coca-Cola İçecek’in Türkiye’den Çin sınırına kadar uzanan geniş bir coğrafyada 12 ülkede üretim yapan çok uluslu bir şirket konumuna ulaşmasında liderlik rolünü üstlenmişti. Başarır, dünyanın en saygın kurumsal yatırımcı yayını Institutional Investor tarafından, Coca-Cola İçecek CEO’su olarak görev yaptığı süre içerisinde üç yıl arka arkaya ‘En İyi CEO’ seçildi. Başarır, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyeleri arasında yer alıyor.