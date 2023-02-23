Trabzon'da oynana ilk maçı Larsen'in golüyle 1-0 kazanan bordo-mavililer, avantajı elinde bulunduruyor. Fırtına'ya son 16'ya yükselmesi için herhangi bir beraberlik veya galibiyet yetiyor. Trabzonspor rakibine tek farklı mağlup olduğu takdirde ise mücadele uzatmalara taşınacak. Basel'in iki veya daha farklı galibiyetlerinde ise Trabzonspor Avrupa'ya veda edecek.

Basel ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek kritik mücadele TSİ 23.00'te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Saint Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.

AVRUPA'DA 149. MAÇ

Trabzonspor, Basel maçıyla birlikte Avrupa kupalarınaki 149. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, Avrupa'da geride bıraktığı 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 190 kez gol havalandıran Karadeniz ekibi kalesinde ise 203 gol gördü.

Bordo-mavililer ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası-UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 5 maç oynadı.

Trabzonspor, ikinci kez katıldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. karşılaşmasına deplasmanda çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda İsveç'in Molde takımı ile sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışları sonrası play-off turuna yükselen Karadeniz ekibi, İtalyan temsilcisi Roma'ya sahasında 2-1, deplasmanda 3-0 mağlup olarak elendi.