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Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre ekibi Basel ile karşılaşacak. Trabzon'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda rakibine yenilmeyerek adını son 16 turuna yazdırmak istiyor. Peki, Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Trabzonspor'un muhtemel 11'inde hangi futbolcular yer alıyor? İşte Basel-Trabzonspor maçına dair tüm detaylar...

Basel - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
HABERTURK.COM / Ajanslar

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, play-off turu rövanşında Basel ile karşı karşıya gelecek.

Trabzon'da oynana ilk maçı Larsen'in golüyle 1-0 kazanan bordo-mavililer, avantajı elinde bulunduruyor. Fırtına'ya son 16'ya yükselmesi için herhangi bir beraberlik veya galibiyet yetiyor. Trabzonspor rakibine tek farklı mağlup olduğu takdirde ise mücadele uzatmalara taşınacak. Basel'in iki veya daha farklı galibiyetlerinde ise Trabzonspor Avrupa'ya veda edecek.

BASEL-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Basel ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek kritik mücadele TSİ 23.00'te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Saint Jakob-Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Larsen, Hugo, Denswil, Peres, Siopis, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez

AVRUPA'DA 149. MAÇ

Trabzonspor, Basel maçıyla birlikte Avrupa kupalarınaki 149. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, Avrupa'da geride bıraktığı 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 190 kez gol havalandıran Karadeniz ekibi kalesinde ise 203 gol gördü.
Bordo-mavililer ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası-UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 5 maç oynadı.

Trabzonspor, ikinci kez katıldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. karşılaşmasına deplasmanda çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti.

Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda İsveç'in Molde takımı ile sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışları sonrası play-off turuna yükselen Karadeniz ekibi, İtalyan temsilcisi Roma'ya sahasında 2-1, deplasmanda 3-0 mağlup olarak elendi.

BASEL İLE 4. RANDEVU

Trabzonspor ile Basel, Avrupa kupalarında bugüne kadar 3 kez rakip oldu. İki takım ilk olarak 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda karşı karşıya geldi. Sahasında rakibi ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

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