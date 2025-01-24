Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor? Başka Bir Gün dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Başka Bir Gün dizisi yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş gibi ünlü oyuncuların rol aldığı dizinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nehir ile Serdar'ın ailesinin gergin anları dikkat çekerken ikilinin kızları olan Deniz'in şahit olduğu telefon konuşması ise hikayenin içeriğine dair merakı artırıyor. Peki Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kim? İşte Başka Bir Gün dizisi yayın günü
Başka Bir Gün dizisi yayın günü belli oldu. Ay Yapım'ın üstlendiği, Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi isimlerin rol aldığı dizinin fragmanı yayınlandı. İşte Başka Bir Gün dizisi yayın tarihi, oyuncuları ve konusu
BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başka Bir Gün dizisi 30 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU
Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden ikinci tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda Serdar'ın ansızın ortadan kaybolmasının şokunu yaşayan Nehir ile Serdar'ın ailesinin gergin anları dikkat çekerken ikilinin kızları olan Deniz'in şahit olduğu telefon konuşması ise hikayenin içeriğine dair merakı artırıyor.
BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ OYUNCULARI KİM?
Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimleri buluşturan dizi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.