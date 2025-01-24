Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor? Başka Bir Gün dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başka Bir Gün dizisi 30 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden ikinci tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda Serdar'ın ansızın ortadan kaybolmasının şokunu yaşayan Nehir ile Serdar'ın ailesinin gergin anları dikkat çekerken ikilinin kızları olan Deniz'in şahit olduğu telefon konuşması ise hikayenin içeriğine dair merakı artırıyor.