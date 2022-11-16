WhatsApp, birkaç ay önce test aşamasına kadar getirdiği yeni özelliği tüm kullanıcılara sunmaya başladı. WhatsApp'ın 22.23.74 kodlu iOS sürümü ile 2.22.23.77 kodlu Android sürümüne güncelleme yapan bazı kullanıcılar, kendi kendine mesaj atma özelliğini aktif olarak kullanmaya başladılar. (Özellik henüz tüm kullanıcılara ulaşmamış durumda.)

Sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz not alma ile ilgili sıklıkla başvurduğumuz telefonlarımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz şey WhatsApp oluyor. Ancak bir fotoğraf, link ya da video gibi sadece kendimizin kullanabileceği gönderilere tekrar ulaşmak ya da masaüstünde görmek için arkadaşlarımıza göndermek durumunda kalıyorduk. Bu eksikliğe WhatsApp, kendi kendine mesaj gönderme özelliğini getirerek kullanıcıların yüzünü güldürdü.