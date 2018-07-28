Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2004-05 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan ve sarı-lacivertlilerin unutulmaz futbolcuları arasına giren Alex de Souza'ya yeni sezon formalarından gönderdi. Koç, üzerinde imzasının da bulunduğu formaya "Büyük kaptan Alex'e, sevgilerimizle. Kalpler beraber. 1907-2018" ifadelerini yazdı.

Alex, Ali Koç'un gönderdiği imzalı yeni sezon formasına, "2012 yılında kulüpten ayrıldığımdan beri, Fenerbahçe'den gelen en harika sürpriz buydu" sözleriyle teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Başkan Ali Koç’a tüm samimi minnet duygularımı sunmak istiyorum. 2012 yılında kulüpten ayrıldığımdan beri, Fenerbahçe’den gelen en harika sürpriz buydu. Bol şans Başkan, her zaman yanınızdayım. Aynı zamanda tüm Fenerbahçe ailesine mutluluklar diliyorum.

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