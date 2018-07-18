Futbol modasını stadyumlardan sokaklara taşıdığı kaydedilen “Stadium to Street” konseptinde üretilen ve Fenerbahçe futbolcuları tarafından terletilecek 2018 – 2019 sezonu formaları şöyle:
ÇUBUKLU FORMA
Fenerbahçe’nin tarihi ve vazgeçilmez forması olan çubuklu forma, 2018 – 2019 sezonunda da Fenerbahçeli taraftarların beğenisine sunulacak.
Bir önceki sezona göre çubukları genişletilen ve iki renkli V yakalı olan çubuklu forma, efsane forma geleneğinin de bir devamı olacak.
Sade tasarımı ve adidas’ın ikonik simgesi üç bant ile detaylandırılan çubuklu formanın tanıtımını Fenerbahçeli futbolcularından Şener Özbayraklı ve Roberto Soldado yaptı.
DEPLASMAN FORMASI
Fenerbahçe’nin yurt içi ve yurt dışındaki deplasman maçlarında futbolculara eşlik edecek olan deplasman forması ise petrol mavi ve aqua mavi renklerin birleşimi ile üretildi.
Özel desenli kumaşı ve tone in tone arması ile de fark yaratan deplasman forması, Fenerbahçe’nin başarılar ile dolu tarihi ve yeni nesil tasarım anlayışını tek formada buluşturduğu kaydedildi.
2018 – 2019 sezonu deplasman formasını takımın başarılı golcülerinden Roberto Soldado tanıttı.
ÜÇÜNCÜ FORMA
Fenerbahçe’nin iki ana renginden biri olan sarı renk ile beyazı birleştiren üçüncü forma ise hem iç saha hem de dış saha maçları için alternatif olarak tasarlandı.
Kulübün tarihi sarı-beyaz formasından ilham alınarak üretilen tasarımda enine çizgili sarı bölümler ve iki renkli V yaka da dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
2018 – 2019 sezonu Üçüncü Forması da diğer formalar gibi Stadium to Street konsepti içerisinde taraftarların sadece stadyumda değil günlerinin her anında giyebilecekleri şekilde dizayn edildi.
Formalarda yer alan ClimaCool® teknolojisi sayesinde vücudun en çok ısınan bölgeleri tespit edilerek özel tasarlanmış havalandırma kanalları ile iç ve dış hava akımı oluşturuluyor.
Böylece vücudun kuru ve serin kalması sağlanıyor. Bu da futbolcuların vücut ısılarını 90 dakika boyunca ideal seviyede tutarak, dayanıklılıklarını arttırıyor.
Fenerbahçe’ye gönül veren taraftarlar; yetişkin formalara 189 TL, genç formalara 139 TL ve çocuk setlerine de 189 TL’lik fiyatları ile ulaşabilecek.
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